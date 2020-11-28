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Газета "Кишиневские новости"

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Швеция не вводила карантин и фиксирует рост экономики

Швеция не вводила карантин и фиксирует рост экономики
28 ноября
19:31 2020
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В отличие от абсолютного большинства других стран, Швеция решила не вводить жесткий карантин. Как следствие, пока прочие экономики переживают рецессию, шведы фиксируют рост, сообщает Bloomberg.

Неожиданный скачек роста экономики зафиксировало шведское статистическое ведомство в третьем квартале 2020 года. За прошедшие июль-сентябрь ВВП страны вырос на 4,9%, относительно предыдущего квартала. Изначально экономисты прогнозировали рост на 4,3%. Разницу составило увеличение потребительского спроса, последовавшее за улучшением эпидемиологической ситуации. К сожалению, власти королевства предполагают, что завершающий, четвертый, квартал не будет таким радужным. С ростом экономики вверх устремилось и число зараженных коронавирусом.

Несмотря на квартальный рост, ситуацию в целом за год спасти не удастся. По подсчетам Центрального Банка Королевства Швеция, падение ВВП за весь год составит 4%.

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