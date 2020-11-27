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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Погода не влияет на активность коронавируса

Погода не влияет на активность коронавируса
27 ноября
20:36 2020
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Ученые сразу нескольких американских университетов заинтересовались влиянием погоды на развитие пандемии коронавируса. Исследователи провели анализ того, как с марта по июль менялись температура и влажность воздуха и сопоставили эти данные с масштабами выявления инфицированных в различных штатах США и соседних странах. Одновременно анализировалась мобильность населения в эти же периоды.

Выяснилось, что изменение температуры воздуха в сторону потепления или похолодания практически не отражается на распространении инфекции, влияние на этот процесс погоды не превысило трех процентов. А вот мобильность населения – путешествия и пребывание вне дома – сыграли гораздо более значительную роль в увеличении заболеваемости – от двадцати пяти до тридцати пяти процентов, сообщает «Medicalxpress».        

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