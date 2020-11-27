Борьба с коронавирусом в самом разгаре, и правительства всех стран делают все возможное, чтобы жизнь граждан вернулась в привычное русло. 2-го декабря общенациональный локдаун Великобритании заканчивается, и в Англии начнут вводить послабления режима изоляции. В Лондоне и Ливерпуле вновь откроются кинотеатры, сообщает Variety.

Трехступенчатая система послаблений, которую планирует ввести правительство Великобритании, подразумевает разделение всех городов на 3 уровня биологической опасности. В городах, которые относятся к первым двум уровням, будет разрешено открытие казино, кинотеатров, музеев, боулингов, парков аттракционов с соблюдением комендантского часа в 11 вечера. Кинотеатрам будет разрешено оставаться открытыми после 11 часов, в случае если последний фильм начинается до 22:00. Пока неизвестно какие конкретно кинотеатры Лондона откроют свои двери для зрителей и, что именно там будут показывать, с учетом переноса почти всех премьер 2020 года.

По словам министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока, необходимо понимать, что болезнь не отступила. В больницах Соединенного Королевства все еще находятся 16 570 зараженных.