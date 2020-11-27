Дамы и господа! Доставайте свои смокинги и бальные платья, которые, кроме выпускного вечера, вам больше некуда было надеть. Netflix наконец-то выпустил первый трейлер киноадаптации мюзикла «Выпускной»! Об этом пишет Variety.

Нашумевший бродвейский мюзикл «Выпускной» 2018 года, рассказывает о 4-х актерах Бродвея, которые отправляются в консервативный штат Индиана, чтобы помочь юной девушке, которой не разрешают привести на выпускной свою подругу. Автором киноадаптации стал сценарист Райан Мерфи, создавший такие ленты, как «Части тела», «Американская история ужасов» и «Хор». Актерский состав фильма поражает обилием звездных имен: Николь Кидман, Мерил Стрип, Джеймс Корден, Ариана Гранде, Аквафина и многие другие!

Трейлер успел показать какое яркое и увлекательное шоу нас ждет. Премьера «Выпускного» состоится на стриминговой платформе Netflix 11-го декабря.