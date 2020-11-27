Пятница, 27 ноября 2020, 21:17

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Моррисон и Клэптон заботятся о своих кошельках и забывают о зараженных Covid-19

27 ноября
18:36 2020
Версия для печати

Две музыкальные легенды Ван Моррисон и Эрик Клэптон анонсировали запись совместного сингла, сообщает Variety.

Многие артисты успели высказаться по поводу того, как негативно на их доходах сказывается карантин и изоляция, но лишь некоторые из них имели смелость перейти грань безумия. Ирландец Сэр Ван Моррисон, которого легко узнать по его «рычащей» манере исполнения и легенда блюз-рока Эрик Клэптон записывают сингл, в поддержку движения «Save Live Music» (Спасти живые выступления). Лишь за сентябрь и октябрь Моррисон успел выпустить 3 песни в знак протеста локдауну в Великобритании: «Born to be free», «As I walked out», «No more lockdown». Клэптон также заявлял, что запрет на проведение живых концертов, убивает музыку. По всей видимости, обе звезды забывают, что наравне с музыкой умирают еще и люди, и в гибели тех же граждан Великобритании от коронавируса, нет никакой метафоры, в отличие от заявления о музыкальной индустрии.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,16–0,29%
EUR20,51+0,07%
GBP22,83–0,65%
UAH0,60–0,51%
RON4,21+0,06%
RUB0,23–0,76%

Курсы валют в MDL на 27.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд