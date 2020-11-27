Скорее всего, в понедельник правительство примет на заседании проекты бюджетно-налоговой политики и государственного бюджета на 2021 год. Об этом в рамках очередного выпуска “Президент отвечает” заявил глава государства. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что не выиграл президентские выборы, планирует сделать то, что обещал гражданам. В частности, пояснил Додон, программа “Хорошие дороги для всех” и проекты по обеспечению жителей населенных пунктов страны водой и канализацией продолжатся, зарплаты бюджетников вырастут, а медицинских работников ждет второй этап повышения – еще на 30% – с 1 января. Еще одна инициатива касается субсидирования налогов на зарплаты для тех, кто возьмет на работу вернувшихся в Молдову сограждан или молодых специалистов. «Это правительство нашло необходимые источники, финансовые средства есть. И это правительство справится с ситуацией, которая является довольно сложной, в течение следующих месяцев. Так, независимо от того, какое решение примет новоизбранный президент – будет ли отправлено в отставку правительство, будет ли выдвинуто новое – мы можем быть уверены, что у нынешнего есть проекты бюджета и налоговой политики. Оно может справляться с ситуацией и в дальнейшем», – сказал Додон. Он также подчеркнул, что в отсутствии парламентского большинства есть риск, что бюджет не будет принят. Тогда не будет ни увеличения зарплат, ни других важных решений. Ответственность, добавил глава государства, в этом случае будут нести те, кто не поддержат эти документы в парламенте.