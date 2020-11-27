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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон против локдауна, который вводится в большинстве стран ЕС

Игорь Додон против локдауна, который вводится в большинстве стран ЕС
27 ноября
11:56 2020
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Президент Игорь Додон выступает против тотального прекращения деятельности из-за пандемии COVID-19. В ходе прямой трансляции передачи «Президент отвечает» глава государства заявил, что бизнес должен продолжать свою деятельность, чтобы сохранить экономику страны.

«Я думаю, что надо избежать так называемого локдауна, который вводится в большинстве стран ЕС. Я категорически против. Это означает тотальное прекращение всей деятельности. Думаю, мы сможем избежать всеобщего ограничения экономической деятельности. Да, некоторые сферы могут быть ограничены», – заявил Игорь Додон.

Напомним: премьер Ион Кику сообщил, что сегодня Национальная комиссия по общественному здоровью может принять новые решения по борьбе с вирусом COVID-19.

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