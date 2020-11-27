Президент Игорь Додон выступает против тотального прекращения деятельности из-за пандемии COVID-19. В ходе прямой трансляции передачи «Президент отвечает» глава государства заявил, что бизнес должен продолжать свою деятельность, чтобы сохранить экономику страны.

«Я думаю, что надо избежать так называемого локдауна, который вводится в большинстве стран ЕС. Я категорически против. Это означает тотальное прекращение всей деятельности. Думаю, мы сможем избежать всеобщего ограничения экономической деятельности. Да, некоторые сферы могут быть ограничены», – заявил Игорь Додон.

Напомним: премьер Ион Кику сообщил, что сегодня Национальная комиссия по общественному здоровью может принять новые решения по борьбе с вирусом COVID-19.