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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдову поступила вторая партия вакцины в размере 93 тыс. доз

27 ноября
11:56 2020
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Это очередная партия противогриппозной вакцины из закупленных в Российской Федерации 100 тыс. доз. В минздраве сообщили, что первые 7 тыс. доз были доставлены в начале ноября.

Медикаменты будут распределены среди лечебных учреждений, специализирующихся на вакцинации от сезонного гриппа, для того, чтобы в первую очередь привить группы повышенного риска: медработников, пациентов с хроническими заболеваниями, карабинеров и пограничников, соцработников и т.д.

В минздраве пояснили, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики заболевания гриппом, рекомендовав лицам из категорий повышенного риска поставить прививку. Препарат предоставляется бесплатно.

Еще 100 тыс. доз вакцины будут поставлены в страну в начале декабря. 85 тыс. доз – это дарение США и 15 тыс. доз закуплены с помощью UNICEF.

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