Это очередная партия противогриппозной вакцины из закупленных в Российской Федерации 100 тыс. доз. В минздраве сообщили, что первые 7 тыс. доз были доставлены в начале ноября.

Медикаменты будут распределены среди лечебных учреждений, специализирующихся на вакцинации от сезонного гриппа, для того, чтобы в первую очередь привить группы повышенного риска: медработников, пациентов с хроническими заболеваниями, карабинеров и пограничников, соцработников и т.д.

В минздраве пояснили, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики заболевания гриппом, рекомендовав лицам из категорий повышенного риска поставить прививку. Препарат предоставляется бесплатно.

Еще 100 тыс. доз вакцины будут поставлены в страну в начале декабря. 85 тыс. доз – это дарение США и 15 тыс. доз закуплены с помощью UNICEF.