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Газета "Кишиневские новости"

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Почему депутаты ПДС вместо работы в парламенте предпочитают студии ТВ

Почему депутаты ПДС вместо работы в парламенте предпочитают студии ТВ
26 ноября
22:01 2020
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Депутаты ПДС сегодня возмущались насыщенной повесткой парламента. Парламентарии партии Майи Санду, без малейшего смущения, пояснили, что они из-за заседаний не успевают участвовать в телепередачах.

Этот вопрос в разгар рабочего дня подняла депутат партии “Шор” Марина Таубер, поинтересовавшись у спикера о времени завершения работы, так как ей “надо планировать” свою деятельность.

Зинаида Гречаный предложила депутатам работать до 21.00, так как повестка насыщенная, а на пятницу намечено два слушания.

Любопытно, что депутат ПДС Игорь Гросу, не отключая микрофон, тут же заявил, что “есть еще ТВ программы”.

«Уважаемые депутаты, ваши рабочие места – не на телевидении»,- ответила резонно на это Гречаный.

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