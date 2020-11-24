Ученые Университета Колорадо в Боулдере и Гарвардского университета в США пришли к неожиданному выводу: если каждую неделю проводить экспресс-тесты половине населения, можно в течение нескольких недель остановить распространение коронавируса. Причем не так важна чувствительность теста, как его частота, поэтому вполне годятся именно экспресс-тесты, дающие пусть и не абсолютно точный, но быстрый результат.

Исследователи построили математическую модель охвата тестами, и она показала: использование экспресс-тестов позволило снизить скорость распространения инфекции на восемьдесят процентов, а проведение традиционных лабораторных тестов, дающих более точный результат, которого приходится ждать до двух суток, – лишь на пятьдесят восемь процентов.

Ученые объясняют это тем, что примерно две трети заразившихся болеют бессимптомно, ведут нормальный образ жизни, контактируют с другими людьми и распространяют инфекцию. Если массово выявлять именно их и, соответственно, изолировать, не будет необходимости объявлять всеобщий карантин, передача вируса и так будет ограничена.

В одном из смоделированных сценариев при инфицировании всего четырех процентов жителей города экспресс-тесты провели трем четвертям населения. В результате каждые три дня количество зараженных уменьшалось почти на девяносто процентов. Таким образом, потребовалось бы всего шесть недель, чтобы остановить пандемию, сообщает «Medical Xpress».