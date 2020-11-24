Исследователи Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики в сотрудничестве с канадскими коллегами из Университета Торонто разработали новый материал, из которого можно делать гелевые повязки, ускоряющие заживление ран. Материал обладает антибактериальными свойствами, эффективными при борьбе как раз с теми бактериями, у которых выработалась устойчивость к воздействию антибиотиков. А таких, к сожалению, становится все больше, поэтому бороться с инфекциями врачам все труднее. Поэтому так актуальны поиски средств, способных победить инфекцию без применения антибиотиков.

Международная группа ученых решила использовать в этих целях биоматериалы. Полученный гидрогель состоит из желатина и нанокристаллической целлюлозы. Он создает защитный слой на раневой поверхности, предупреждает развитие инфекции и способствует скорейшему заживлению раны. Целлюлоза обладает свойством поглощать ионы железа, а они служат пищей для развития бактерий. А если направить на такую повязку луч ультрафиолета, врач сможет увидеть, есть ли у повязки еще возможность очищать рану от ионов, или ее уже пора менять. Кстати, консистенция повязки очень мягкая, что предотвращает травмирование кожи при перевязках, сообщает scientificrussia.ru.