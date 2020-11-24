Вот и подходит к концу осень очень странного, очень непростого года. И уже через несколько дней наступит декабрь – месяц, который очень любят и взрослые, и дети. Ведь именно в декабре мы переворачиваем последнюю страничку года настоящего, со всеми его проблемами, перипетиями и неприятностями, и открываем новую книгу, наполненную надеждами и мечтами о счастье.

Для представителей четырёх зодиакальных созвездий декабрь станет месяцем удачи и счастья, месяцем ярких событий и потрясающих возможностей, месяцем, стирающим все неудачи и неприятности года уходящего. Кто же получит такой подарок Судьбы?

БЛИЗНЕЦЫ

В деловой сфере у представителей этого знака зодиака все будет складываться как нельзя лучше. Стабильность и возможность карьерного роста прибавят Близнецам сил и позитивного настроя. Астрологи советуют следить за личным бюджетом – при увеличении заработков не стоит сразу поднимать планку расходов. Чтобы здоровье не подвело в конце года, нужно четко ставить цели и решать первоочередные задачи. Все, что не очень значимо, стоит отложить, дабы не переутомляться. В личной жизни же декабрь будет многообещающим. Если Близнецов тяготят отношения с кем-либо – самое время их разорвать. А уж если дорожите связью, которая в последнее время дала трещину, – сделайте все, чтобы ее укрепить. Близнецов, не обремененных семейными узами, ждут новые знакомства, интереснейшие встречи и море романтики.

ЛЕВ

Представители этого огненного знака в отличной форме, и дела у них идут вполне прилично. Декабрь же добавит множество приятных моментов – здесь и успешное завершение интересных дел, и высокая оценка руководства, и возможность занять новую должность, а уж сколько полезных знакомств! Астрологи рекомендуют в конце года не влезать в долги и крупные покупки оставить на следующий месяц. Здоровье у Львов крепкое, но их желание вкусно поесть и выпить может сыграть с ними злую шутку в зимние праздники – постарайтесь не переедать и побольше двигайтесь. В первой половине месяца в личной жизни у Львов особых перемен не предвидится, а к праздникам кого-то обязательно затянет в водоворот любви. Семейным же Львам стоит побольше времени проводить со своей второй половиной.