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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 ноября 82335 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 ноября 82335 излечившихся
24 ноября
18:56 2020
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На сегодняшний день в стране 82335 человек прошли лечение и 2188 умерли от инфекции COVID-19. На 24 ноября в Молдове подтверждены 99633 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4892 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27622 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3446 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 245 в крайне тяжелом состоянии 43 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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