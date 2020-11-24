На сегодняшний день в стране 82335 человек прошли лечение и 2188 умерли от инфекции COVID-19. На 24 ноября в Молдове подтверждены 99633 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4892 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27622 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3446 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 245 в крайне тяжелом состоянии 43 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).