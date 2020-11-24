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Газета "Кишиневские новости"

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Кику обещает не повышать налоги, как это было в кризисных ситуациях

Кику обещает не повышать налоги, как это было в кризисных ситуациях
24 ноября
18:06 2020
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Премьер Ион Кику заявил, что, несмотря на кризисный период, правительство не предлагает увеличить в будущем году налоги и сборы. Глава кабмина заявил в интервью радиостанции «Europa Liberă» о том, что меры налоговой и таможенной политики на будущий год ориентированы на развитие экономики посредством поддержки предпринимателей с тем, чтобы сгенерировать доходы в бюджет.

«Мы не идем на повышение налогов, как это происходило в кризисных ситуациях, когда антикризисный кабмин применял шоковую терапию: вдвое увеличивают налоги и потом уходят. Мы этого не предлагаем, потому что это неверный подход», – заявил Кику.

Премьер отметил, что проекты бюджетов на будущий год и налогово-бюджетная политика должны быть одобрены правительством 30 ноября. 1 декабря документы окажутся в парламенте.

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