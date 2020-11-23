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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Пластик покорил Эверест

Пластик покорил Эверест
23 ноября
18:26 2020
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Без пластика представить современную жизнь невозможно. За последние семьдесят лет его потребление в мировом масштабе выросло более чем в шестьдесят раз. Но, как у всякой медали, у этой тоже есть оборотная сторона. Помимо удобства, использование пластика порождает массу опасных отходов, которые загрязняют природу. До сих пор мельчайшие кусочки пластика обнаруживали в морской воде и в организмах живущих в ней животных и даже в арктических льдах.

А теперь выяснилось, что пластик находится не только в глубинах океана, но и на горных вершинах. Исследователи из Университета Плимута в Англии обнаружили микроскопические кусочки пластика на самой высокой вершине планеты – Эвересте. Были взяты одиннадцать образцов снега на разной высоте с поверхности горы – все они содержали частицы пластика. Больше всего их было на том участке, где находится базовый лагерь, в котором живут альпинисты перед подъемом на вершину и после него. Но нашелся пластик и в пробах, взятых почти у вершины, а также в трех из восьми образцов воды из горного ручья. В основном это были фрагменты волокон ткани, из которой делается экипировка альпинистов, сообщает sciencenews.org. 

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