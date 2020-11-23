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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове построят на 0,5 млрд леев системы водоснабжения и канализации

В Молдове построят на 0,5 млрд леев системы водоснабжения и канализации
23 ноября
16:21 2020
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В следующем году правительство выделит из государственного бюджета 500 миллионов леев на строительство систем водоснабжения и канализации в населенных пунктах страны.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после еженедельной встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента РМ Зинаидой Гречаный.

Так, согласно проекту закона о государственном бюджете на 2021 год, Национальный экологический фонд выделяет 500 миллионов леев на водоснабжение и канализацию.

В 2020 году правительство выделило более 352 миллионов леев на строительство систем водоснабжения и канализации в различных населенных пунктах страны. Эти средства позволили в этом году освоить 223 км акведука и 44,17 км канализации.

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