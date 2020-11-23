В коллекции Рочестерского технологического института в США около десяти лет хранилась старинная рукопись, датированная XV веком. И только недавно стало ясно, что под основным текстом содержится еще один, то есть пергамент был использован повторно. Такие документы называются «палимпсест».

Обнаружить первичный текст помогла разработка студентов – система визуализации. Она действует на основе использования световых волн разных диапазонов. Именно под ультрафиолетовыми лучами и стал виден текст, поверх которого был написан новый манускрипт.

Теперь рукопись перешла в руки историков, которые займутся ее подробным изучением. А сообщение об этой находке будет представлено на Международном медиевистическом (посвященном истории Средних веков) конгрессе, он должен состояться в следующем году, сообщает «Daily Mail».