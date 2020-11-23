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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Треснутая ваза оказалась уникальным раритетом

Треснутая ваза оказалась уникальным раритетом
23 ноября
14:46 2020
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Вступив в наследство после смерти столетней бабушки, британская семья нашла маленькую старинную вазу. Сосуд был очень красивым, но надтреснутым.  

Наследники проконсультировались с антикваром, и он признал, что ваза заслуживает внимания, если ее отреставрировать. После того, как восстановительная работа была проведена, находку выставили на торги, назначив начальную цену в десять тысяч фунтов стерлингов.

Однако эксперты аукционного дома установили, что ваза – настоящий раритет, причем очень ценный. Она в свое время принадлежала одному из китайских императоров XVIII века. В результате лот был продан почти за полмиллиона фунтов стерлингов, и уехал раритет на историческую родину – в Китай. Это самое дорогое произведение азиатского искусства, когда-либо выставлявшееся на аукционе «Chiswick Auctions», пишет газета «The Sun».

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