После заседания в администрации президента Ион Кику сообщил: «В этом году интенсивно засеяли культуры первой группы, что означает обеспечение продовольственной безопасности страны. Надеюсь, что проблемы, которые у нас были в 2020 г. – засуха и другие – останутся в этом проклятом году, а после одобрения бюджета и налогово-бюджетной политики, мы войдем в 2021 год спокойными, и общество объединится вокруг хороших идей, проектов для страны».

Несколько дней назад министр сельского хозяйства доложил о том, что осенними культурами было засеяно свыше 300 тысяч гектаров.

Стоит напомнить, что в этом году сумма субвенций впервые превысила 1,2 млрд леев. Правительство же на компенсации аграриям, пострадавшим от засухи, выделило дополнительно 324 млн леев. Суммы возмещения составили от 1500 до 3000 леев в зависимости от пострадавших культур.