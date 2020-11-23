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Газета "Кишиневские новости"

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Премьер Кику о продовольственной безопасности страны

Премьер Кику о продовольственной безопасности страны
23 ноября
12:06 2020
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После заседания в администрации президента Ион Кику сообщил: «В этом году интенсивно засеяли культуры первой группы, что означает обеспечение продовольственной безопасности страны. Надеюсь, что проблемы, которые у нас были в 2020 г. – засуха и другие – останутся в этом проклятом году, а после одобрения бюджета и налогово-бюджетной политики, мы войдем в 2021 год спокойными, и общество объединится вокруг хороших идей, проектов для страны».

Несколько дней назад министр сельского хозяйства доложил о том, что осенними культурами было засеяно свыше 300 тысяч гектаров.

Стоит напомнить, что в этом году сумма субвенций впервые превысила 1,2 млрд леев. Правительство же на компенсации аграриям, пострадавшим от засухи, выделило дополнительно 324 млн леев. Суммы возмещения составили от 1500 до 3000 леев в зависимости от пострадавших культур.

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