Глава кабмина сообщил также, что расходы на увеличение зарплат для всех категорий бюджетного сектора предусмотрены в законопроекте о бюджете на 2021 г.

– Повышаем и зарплаты для бюджетного сектора. Я имею в виду все категории сотрудников бюджетного сектора. Плюс медицинский персонал: с 1 января повышение для них составит 30%, – заявил Ион Кику.

Что касается медиков: по инициативе Игоря Додона их зарплаты будут удвоены в три этапа. С 1 сентября они были увеличены на 30%. С 1 января 2021 года рост так же составит 30%. А 1 июля будущего года зарплаты вырастут на 40%. Глава государства говорил также о необходимости аналогичного удвоения зарплат работникам системы образования.