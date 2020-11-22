По случаю профессионального праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности президент Молдовы обратился к представителям этих отраслей с поздравлениями, добрыми пожеланиями и словами высокой оценки труда.

«Республика Молдова славится плодородными почвами и трудолюбием тех, кто навсегда связал свою судьбу с родной землей. С незапамятных времен сельское хозяйство является основным занятием молдаван. Сегодня человечество переживает непростой период из-за пандемии коронавируса. Для нас тяжкое бремя этого времени усилила засуха, которая сожгла наши поля и погубила большую часть урожая. Но нам удалось свести к минимуму потери и обеспечить продовольственную безопасность страны.

В этот знаменательный день хочу поблагодарить вас за упорный труд и за выдержку, которую вы проявляете независимо от жизненных перипетий и времени года. Мы будем и впредь поддерживать вас во имя общего успеха, потому что сельское хозяйство было и остается важнейшей отраслью национальной экономики», – написал в поздравлении Игорь Додон.