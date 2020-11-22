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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавский олигарх, подозреваемый в мошенничестве, скрывается в Турции

22 ноября
12:26 2020
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Предприниматель Вячеслав Платон, недавно вышедший из заключения, утверждает, что его бывший партнер по бизнесу Влад Плахотнюк – олигарх, обвиняемый на родине по нескольким уголовным статьям, находится под защитой турецких спецслужб.

Прокуратура Республики Молдова 29 сентября обратилась к Анкаре с просьбой об экстрадиции бизнесмена. Кишиневу ответили – таковой убыл из Турции в неизвестном направлении. В следственных органах предположили, что Плахотнюк мог вылететь на Кипр или в Саудовскую Аравию. Однако Платон располагает некой информацией, пока недоступной молдавской прокуратуре. Он утверждает: олигарх даже не менял фамилию и с турецким гражданством спокойно себе проживает в Стамбуле.  

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