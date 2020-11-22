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Газета "Кишиневские новости"

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Алексиевич хотела бы оставить соотечественников без хлеба и масла

Алексиевич хотела бы оставить соотечественников без хлеба и масла
22 ноября
12:26 2020
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В интервью еженедельнику Der Spiegel белорусская писательница Светлана Алексиевич рассказала о том, что намерена оставаться в Германии до тех пор, пока Александр Лукашенко остается в должности президента, сообщает Delfi.

По словам временной невозвращенки, на Западе не понимают того, что происходит в Белоруссии. «Жестокое насилие против невиновных. Тюрьмы, переполненные людьми, единственное преступление которых – участие в демонстрациях. Систематическое унижение людей. Часто в туалетах нет воды, а камеры, предназначенные на пятерых, заполняют 35 человек, арестованные должны спать стоя, дни напролет, иногда недели. Это истории, которые я знаю только из сталинских времен», – рассказала писательница корреспонденту Der Spiegel. По ее словам, введенных санкций в отношении чиновников недостаточно. Лукашенко и так запретил ключевым фигурам из власти выезжать на Запад. Алексиевич считает, что необходимо ввести против Белоруссии экономические санкции. Только, лишившись хлеба и масла, граждане массово выступят против Лукашенко, полагает писательница.  

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