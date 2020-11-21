Суббота, 21 ноября 2020, 21:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: Вместе мы сможем сделать Республику Молдова процветающей

Додон: Вместе мы сможем сделать Республику Молдова процветающей
21 ноября
18:41 2020
Версия для печати

В продолжение поездки на юг страны действующий президент Молдовы отправился в Гагаузскую автономию, где провел несколько встреч с жителями Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата. В Гагаузии во втором туре президентских выборов Игорь Додон получил самый высокий результат – 94,59%, или 64 495 голосов.

«Искренне поблагодарил жителей автономии за поддержку, заверил их, что наша команда и дальше будет работать на благо граждан, на экономическое развитие населенных пунктов страны.

Только совместными усилиями, вместе с народом мы сможем сделать Республику Молдова процветающей!» – так прокомментировал прошедшие встречи глава государства.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,290,00%
GBP22,740,00%
UAH0,600,00%
RON4,170,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 21.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд