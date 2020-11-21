В продолжение поездки на юг страны действующий президент Молдовы отправился в Гагаузскую автономию, где провел несколько встреч с жителями Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата. В Гагаузии во втором туре президентских выборов Игорь Додон получил самый высокий результат – 94,59%, или 64 495 голосов.

«Искренне поблагодарил жителей автономии за поддержку, заверил их, что наша команда и дальше будет работать на благо граждан, на экономическое развитие населенных пунктов страны.

Только совместными усилиями, вместе с народом мы сможем сделать Республику Молдова процветающей!» – так прокомментировал прошедшие встречи глава государства.