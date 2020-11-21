Сегодня Игорь Додон посетил на юге страны Тараклийский, Вулканештский, Чадыр-Лунгский и Комратский районы.

Сначала глава государства посетил церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Албота в Тараклийском районе, которое сегодня празднует день своего святого покровителя. Действующий президент поздравил местных жителей с праздником и пожелал им мира, здоровья и небесного заступничества от всех бед.

Позже, по случаю 110-летия основания Тараклийской волости, Игорь Додон вместе с премьер-министром страны Ионом Кику, председателем Тараклийского района Иваном Пасларем и послом Республики Болгария в Республике Молдова Евгением Стефановым Стойчевым присутствовали на церемонии открытия памятника Ивану Берову – бывшему старосте (мэру) Тараклии.

Иван Беров (1873-1947) занимал должность настоятеля Тараклии в течение долгих лет. Он проявил выдающиеся качества, завоевав известность и авторитет не только в округе, но и в регионе, был награждён даже царскими властями.

«Поздравил местных жителей с этим праздником и пожелал им здоровья и благополучия. Отметил, что в будущем продолжу прилагать усилия для развития населенных пунктов страны!

Кроме того, выразил благодарность жителям района за голосование на президентских выборах. В Тараклии мы набрали 92,95%, за нас проголосовали 16702 человека. Я сказал, что буду и дальше рядом с ними и окажу всю необходимую поддержку», – написал Игорь Додон в соцсетях.