Лечение в барокамере, когда кислород подается под высоким давлением, – метод, известный медицине уже больше века. Его традиционно используют, в частности, при отравлении угарным газом и лечении декомпрессионной болезни у подводников и водолазов. Барокамера позволяет повысить снабжение кислородом крови и тканей организма и улучшить мыслительную деятельность.

Теперь исследователи из Тель-Авивского университета и Медицинского центра Шамир выяснили, что барокамера способствует остановке старения клеток и даже повернуть этот процесс в обратном направлении. Правда, это касается только здоровых людей. Для участия в исследовании, продлившегося три месяца, привлекли тридцать пять пожилых людей без хронических заболеваний. Каждый прошел шестьдесят процедур кислородотерапии, не принимая никаких медикаментов и не меняя образ жизни.

По окончании эксперимента анализы показали, что в организмах испытуемых теломеры (последовательности ДНК на концах хромосом, укорачивающиеся с возрастом и в конце концов приводящие к невозможности обновления клеток организма) не только не укоротились, а удлинились на тридцать восемь процентов, а число погибающих клеток уменьшилось примерно на такой же процент.

До сих пор добиться подобных результатов удавалось только назначением дорогостоящих лекарственных препаратов. Но барокамера – гораздо более дешевый, простой и доступный способ, и ученые видят в его применении большие перспективы, сообщает РИА «Новости».