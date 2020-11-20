Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья никогда не примут в Тирасполе, поскольку это ведет к “размораживанию” приднестровского конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее избранный президент Молдавии и глава партии “Действие и солидарность” Майя Санду заявила, что надеется на появление геополитической возможности для воссоединения Кишинева с Тирасполем, по ее словам, должно быть достигнуто мирное решение приднестровского конфликта.

«Санду хочет, чтобы (российские – ред.) миротворцы ушли (из Приднестровья – ред.) и при этом с порога отбрасывает сценарий федерализации, с помощью которого можно обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. Что предлагается жителям Приднестровья взамен? По факту – возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысяч людей. Налицо перспектива “размораживания” с последующим выходом на “горячую фазу”, чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем», – отметила Панина.

По мнению депутата, очевидно, что “этот сценарий никогда не примут в Тирасполе”. «Приднестровский вопрос можно было решить еще 17 лет тому назад, когда Россия предложила “меморандум Козака”. Этот проект был отвергнут под давлением США. Остается только сожалеть, что и нынешние заявления Санду, похоже, написаны под диктовку американского суфлера», – заявила Панина.