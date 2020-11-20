В течение прошедшего дня, 20 ноября, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летний мужчина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Кишинева, 40-летний мужчина из района Кагул, 75-летняя женщина из Кишинева, 84-летняя женщина из Приднестровья, 57-летняя женщина из Приднестровья, 76-летний мужчина из Приднестровья, 32-летняя женщина из Приднестровья, 72-летняя женщина из Приднестровья, 68-летняя женщина из Каларашского района, 57-летний мужчина из Кишинева, 87-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Шолданештского района, 62-летний мужчина из Рышканского района, 76-летний мужчина из Хынчештского района, 71-летняя женщина из Оргеевского района, 49-летняя женщина из Оргеевского района, 59-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 20 ноября 76880 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2111 человек умерли от инфекции.