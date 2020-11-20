Одноразовая бумажная посуда считается более безопасной и экологически чистой, чем пластиковая. Во всем мире люди привычно покупают кофе, чай, даже суп на вынос в бумажных стаканчиках. И сфера применения такой посуды ширится.

Однако ученые из Индийского технологического института в Харагпуре провели эксперимент и выяснили, что бумажные стаканчики не так уж безобидны. Воду высокой очистки нагрели до 85-90 градусов, налили в бумажные стаканчики и оставили на пятнадцать минут (примерно столько нужно времени, чтобы выпить одну порцию горячего напитка). Затем воду исследовали под флуоресцентным микроскопом. Специалисты увидели, что за указанное время в воду из внутреннего пластикового слоя стаканчика попали двадцать пять тысяч микрочастиц пластика размером в один микрон.

А электронный микроскоп позволил насчитать уже свыше десяти миллиардов частиц величиной менее микрона. И если, к примеру, человек за день выпивает три порции кофе из такого стаканчика, страшно представить, сколько частиц пластика он проглотит. Исследователи обнаружили еще одно опасное последствие контакта горячей жидкости с бумажным стаканчиком. Его внутренность покрыта специальным влагонепроницаемым слоем. А он содержит тяжелые металлы и вредные органические соединения. И ионы этих металлов также перешли в напиток, что показали результаты хроматографии.

Ученые считают, что стаканчики действительно можно сделать экологически чистыми, если изготавливать внутренний их слой из биоразлагаемых пленок на растительной, а не нефтяной основе. Но в этом случае стоимость такой посуды увеличится вдвое, сообщает РИА «Новости».