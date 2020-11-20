Генерал-полковник Мовес Акопян, подавший в отставку после Карабахского поражения Армении, на пресс-конференции обвинил руководство страны в недопустимых ошибках при проведении мобилизационных мероприятий и военных закупках сообщает Би-Би-Си.

По словам генерала, Информационный центр вооруженных сил все 44 дня войны распространял неверную информацию о ходе боевых действий. «Ложь не должна превышать 30% реальности, но наша ложь превышала 100%», – рассказывал Акопян на пресс-конференции. Основной причиной поражения он считает ошибки в управлении армией. Акопян раскритиковал принципы закупок вооружения, например зенитно-ракетных комплексов «Оса АК». Они, отметил генерал, не сбили ни одного азербайджанского беспилотника. Еще до войны разразился скандал, когда Ереван приобрел модернизированные комплексы «Оса АК» у Иордании. Специалисты тогда уже говорили, что это старье, и лучше технику закупать напрямую в России. Акопян рассказал, что уже на пятый день войны в Карабахе собрали по кустам и дворам полторы тысячи дезертиров. Их не пускали в Армению, чтобы они там не сеяли панику.