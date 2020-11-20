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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Прошу вас быть сильными и не поддаваться эмоциям

Додон: Прошу вас быть сильными и не поддаваться эмоциям
20 ноября
14:56 2020
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Игорь Додон прокомментировал итоги выборов в ходе программы “Президент отвечает”.

Глава государства обратился к гражданам, проголосовавших за него.

«Я прошу вас быть сильными. Не поддавайтесь эмоциям. За меня проголосовала половина страны, и я обязан быть рядом с этими людьми», – отметил Игорь Додон.

«Есть много вопросов по поводу того, как проходило голосование. Вы видели, как в ЕС осуществлялись подвозы и фальсификации. Я намерен использовать законные методы, чтобы разобраться во всех этих нарушениях», – добавил Додон.

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