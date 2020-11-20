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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Инфицированных может быть в шесть раз больше, чем говорит статистика

20 ноября
14:51 2020
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Хотя масштаб эпидемии коронавируса поражает, есть предположение, что на самом деле заболевших может быть в среднем в шесть раз больше, чем свидетельствует статистика.

Такой вывод сделали исследователи из австралийских университетов. Ученые проанализировали данные о смертности в пятнадцати развитых странах, уровень систем здравоохранения и средний возраст населения примерно одинаковы. Был выполнен подсчет, при каком реальном количестве заразившихся должен быть получен такой уровень смертности.

Метод математического анализа позволил сделать вывод, что в действительности число заболевших должно было быть в среднем более чем в шесть раз выше, чем об этом сообщалось официально. Такая ситуация, по словам специалистов, сложилась потому, что, во-первых, тесты нередко дают ложно отрицательный результат, во-вторых, просто проводится их недостаточное количество, и, в-третьих, даже при плохом самочувствии далеко не все заболевшие обращаются к врачу, сообщает телеканал «Доктор».     

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