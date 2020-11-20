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Газета "Кишиневские новости"

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Батрынча уведомил прокуратуру о НЕЗАКОННОМ назначении Реницэ послом

Батрынча уведомил прокуратуру о НЕЗАКОННОМ назначении Реницэ послом
20 ноября
14:51 2020
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Бывший посол Республики Молдова в Румынии Юрий Реницэ получил назначение на эту должность незаконно. Об этом заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча на брифинге для прессы. Социалист пояснил, что он также уведомил об этом прокуратуру.

«Повышение до должности посла в 2010 году произошло с серьезными нарушениями закона. Политические решения принимаются, когда кто-то едет в Бухарест в качестве посла. Чтобы быть послом, он должен был получить эту дипломатическую степень, а те из Министерства иностранных дел вместе с тогдашним временным президентом Михаем Гимпу приложили усилия и рассчитали как дипломатическую стажировку годы обучения в колледже, которых не было. Не было ничего общего с дипломатическим опытом, включая три года, которые он проработал в American British Tobacco – 2007-2010», – говорит Батрынча.

Депутат от ПСРМ говорит, что пока не получил ответа из Генпрокуратуры и МИДЕИ, чтобы выяснить, как это назначение Реницэ было возможным.

Напоминаем, что депутат блока АКУМ Юрий Реницэ был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Румынии, Республике Сербия и Черногории в 2010-2015 гг.

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