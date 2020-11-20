Социалист Влад Батрынча уведомил НАН о нескольких несоответствиях в отчете о доходах депутата Реницэ.

«НАН инициировала контроль состояния г-на Реницэ. После того, как Реницэ вернулся в Молдову (прим. ранее он занимал должность посла Республики Молдова в Румынии), у него были деньги на счетах в евро, леях. Это около 400 тысяч леев, более 17 тысяч евро. Реницэ и вся его семья жили какое-то время, пока не стал депутатом, на 3000 леев в месяц. У них две машины, деньги на счету не потрачены. Не думаю, что он сможет нам ответить, как в Республике Молдова семья может жить на эти деньги. У него наверняка были другие доходы, кроме заявленных», – подчеркнул Батрынча.