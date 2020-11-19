Синдром сухого глаза давно известен офтальмологам – заболевание возникает, если слезная железа вырабатывает недостаточное количество жидкости или она слишком быстро испаряется. А с тех пор, как практически повсеместно был внедрен масочный режим, в обиход врачей вошел новый диагноз: «масочный синдром сухого глаза».

Те, кто уже страдал от этого заболевания, стали жаловаться на усиление симптомов. Но все чаще за медицинской помощью стали обращаться люди, раньше ни с чем подобным не сталкивавшиеся. Они говорили о неприятных ощущениях в глазах и быстрой утомляемости при долгом чтении или работе с цифровыми устройствами.

Врачи объясняют это тем, что, если маска надета неправильно и держится на лице слишком свободно, выдыхаемых воздух поднимается вверх и сушит поверхность глаза. При длительном ношении маски и возникает синдром сухого глаза.

Чтобы предотвратить его проявление, офтальмологи советуют следить за тем, чтобы маска не мешала моргать, а ее верхний край плотно прилегал к лицу. Кроме того, стоит обратиться к специалисту, который назначит подходящие глазные капли. И, конечно, следует регулярно делать перерывы при использовании всевозможных гаджетов, пишет «Medical Xpress».