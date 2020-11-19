Депутаты «Платформы ДА» намерено в обход процедур предложили включить в повестку дня законопроект, который предусматривает возможность для диаспоры голосовать два дня подряд. Однако подлинная цель этого сценария – спровоцировать появление заголовков типа «социалисты с Шором голосовали против диаспоры». Об этом заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча в ходе брифинга.

«Мы возмущены тем, как интерпретировалось происходящее в парламенте: якобы социалисты и Шор голосовали против диаспоры. На сайте парламенте есть ссылка на регламент, где ясно написано, что депутаты голосуют не против, а за законы. В данном случае я не считаю, что манипулируют журналисты. Это делают некоторые депутаты, которые предложили, чтобы диаспора голосовала 2 дня. Мы в прошлом парламенте боролись за то, чтобы было больше округов для диаспоры, чтобы избирательный процесс был более демократичным. Любое изменение в кодексе о выборах мы координировали с внешними партнерами, в том числе с Венецианской комиссией, которая одобрила все изменения», – заявил Батрынча.

В то же время социалисты заявили, что авторы проекта намерено нарушили конституционные положения, предложив непроработанный документ.

«Парламент является органом, у которого есть комиссии и процедуры. Не приходит кто-то и предлагает поднять руку «ЗА» или «ПРОТИВ». Наши коллеги не приложили усилий, чтобы одобрить проект в комиссии, как это практикуется. Очевидно, что голосование в стране и за ее пределами предполагает дополнительные затраты. А Конституция говорит, что в случае появления дополнительных расходов, необходима позиция правительства, так как бюджет – это прерогатива правительства, а не парламента. Они знали, что проект нельзя вносить, так что очевидна провокация и манипуляция», – сказал депутат.

В то же время Влад Батрынча призвал журналистов ознакомится со стенограммой парламента, которая продемонстрирует, что 80% повестки дня было одобрено голосами представителей правых партий и депутатов Шора.