Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в социальной сети, какие ошибки обычно допускаются при лечении детей антибиотиками.

Первая и самая распространенная ошибка, по словам доктора, – самолечение. Причину этого врач видит в безответственности родителей, не видящих ничего плохого в том, что они сами прописывают лекарства и себе, и детям.

Говорит Комаровский и о недопустимости применять антибиотики для профилактики вирусных заболеваний. Между тем, на вирусы антибиотики не действуют, они предназначены для борьбы с бактериями.

Еще одна ошибка – использование для местного лечения (например, закапывания в нос или нанесения на кожу) препаратов, которые нужно принимать внутрь в виде таблеток, микстур или инъекций.

Очень опасно, подчеркивает, врач, прекращать принимать лекарства, как только наступает улучшение состояния, и не соблюдать срок, определенный врачом. Это грозит рецидивом заболевания, потому что у всех препаратов разный механизм действия и скорость концентрации в организме действующего вещества.

Недопустимо нарушать правила приема и не соблюдать назначенные дозы, а также использовать один и тот же препарат, если заболели повторно, потому что организм перестает реагировать должным образом, пишет «Вечерняя Москва».