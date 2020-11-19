Исследователи Тульского государственного университета разработали способ очистки воды и почвы от нефтяного загрязнения с использованием микроорганизмов и гуминовых кислот, получаемых из торфа.

Ученые соединили гуминовые кислоты, содержащиеся в торфе – это натуральный сорбент – с микроорганизмами, разлагающими нефть. Такое сочетание ускоряет очистку: для воды необходимо в среднем всего двое суток, а для почвы – семь.

Новая биокомпозиция найдет применение в случае необходимости ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате чрезвычайной ситуации, что происходит не так уж редко. Но есть немало и других сфер применения. Например, на автозаправочных станциях и нефтеперерабатывающих предприятиях накапливается большое количество нефтепродуктов, что небезразлично для окружающей среды. А биокомпозиция экологически чистая, поскольку создана на основе веществ, содержащихся в природе.

Сейчас разработка проходит испытание в лабораторных условиях. По словам ученых, в обработанный биокомпозицией грунт попробовали высадить растения, и уже появились первые всходы. Это вполне обнадеживает.

Полностью завершить исследование планируется к середине следующего года. Если все пройдет успешно, появится возможность промышленного выпуска биокомпозиции, сообщает ТАСС.