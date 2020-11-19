Майя Санду на встрече с послом Евросоюза в Молдове Петером Михалко (в Кишиневе с 2017 года, ред.) торжественно объявила, что «международная изоляция страны завершилась», сообщается в релизе Партии «Действие и солидарность».

Вновь избранный президент объявила, что во внешней политике наступает новый этап. Положительный эффект от того почувствуют все граждане страны, уверена она. Обращаясь к Михалко, Санду не скупилась на комплименты: «Вы поддержали нас в трудные времена. Вы помогли в борьбе с коррупцией, в укреплении демократии и в смягчении последствий пандемического кризиса. Мы продолжим работать на всех трех направлениях и преодолеем с помощью ЕС тяжелые времена, выпавшие на долю нашей страны». В принципе универсальный текст. Его надо хорошо выучить и использовать на встречах с любым представителем ЕС. Свою речь Санду закончила на евроноте: «Мы хотим строить Европу дома – европейские институты, европейские школы, европейские дороги, европейские больницы, европейские зарплаты. Мы добьемся успеха благодаря упорной работе и поддержке наших европейских друзей».