В Литве на дне озера нашли скелет воина XVI века
Интересную находку сделали литовские археологи во время обследования дна озера Асвея. Здесь обнаружились останки человека, которые датировали XVI веком.
Останки, лежавшие на девятиметровой глубине, удивительно хорошо сохранились, как и часть одежды – кожаные сапоги со шпорами и кожаный же пояс с пряжкой. А рядом было найдено оружие – железный меч и два ножа с деревянными ручками. Это дало специалистам основание предположить, что останки принадлежат воину. Более того, возможно, он погиб в бою, потому что ученые пришли к выводу, что мужчина не был похоронен на дне озера. А слой ила и песка, которым оказался покрыт скелет, со временем был просто нанесен водой.
Сейчас находку тщательно изучают в лаборатории, сообщает «Live Science». Захоронения многовековой давности находят в Литве не впервые, но под водой ничего подобного до сих пор обнаружить не удавалось.