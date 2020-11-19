Интересную находку сделали литовские археологи во время обследования дна озера Асвея. Здесь обнаружились останки человека, которые датировали XVI веком.

Останки, лежавшие на девятиметровой глубине, удивительно хорошо сохранились, как и часть одежды – кожаные сапоги со шпорами и кожаный же пояс с пряжкой. А рядом было найдено оружие – железный меч и два ножа с деревянными ручками. Это дало специалистам основание предположить, что останки принадлежат воину. Более того, возможно, он погиб в бою, потому что ученые пришли к выводу, что мужчина не был похоронен на дне озера. А слой ила и песка, которым оказался покрыт скелет, со временем был просто нанесен водой.

Сейчас находку тщательно изучают в лаборатории, сообщает «Live Science». Захоронения многовековой давности находят в Литве не впервые, но под водой ничего подобного до сих пор обнаружить не удавалось.