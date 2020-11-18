Официальные итоги второго тура выборов президента Молдовы еще не оглашены, но Майя Санду уже принимает поздравления и раздает интервью. А ее сторонники преисполнены злорадства в адрес Игоря Додона, которого в чем только не обвиняли в ходе беспрецедентно грязной избирательной кампании!

Его называли коррупционером на основании неизвестно откуда взявшегося видео, на котором Додону предлагают взять пакет якобы с деньгами. Правда, взял ли он пакет, видео почему-то не запечатлело, да и что в нем было – неизвестно. К тому же Генеральная прокуратура не нашла причин возбуждать по этому случаю уголовное дело.

Работал со связанными руками

Додону ставили в упрек, что он не выполнил многих своих обещаний, данных перед выборами 2016 года. Не секрет, что все обещания никто и никогда выполнить не в состоянии. Но справедливости ради стоит посмотреть, в каких условиях ему пришлось работать. Мало того, что Молдова – парламентская республика и полномочия президента существенно ограничены. Кстати, многие ограничения были спешно внесены в Конституцию непосредственно перед вступлением Игоря Додона в должность президента. Так вот, в пору, когда у власти находился серый кардинал Влад Плахотнюк действующего президента пять (!) раз временно отстраняли от власти – случай в мировой практике беспрецедентный, – чтобы протащить нужные насквозь коррумпированному клану Плахотнюка законы. Так продолжалось почти три года. Фактически возможность полноценно работать появилась у Додона только в ноябре 2019 года, потому что пятимесячный период, когда правительство после того, как Плахотнюк спешно покинул Молдову, возглавляла Майя Санду, тоже оказался потерян.

И все же, действуя фактически со связанными руками, президент сумел многого добиться. Прежде всего это касается экономических отношений с Россией. Благодаря усилиям Игоря Додона удалось достигнуть соглашения об амнистии для молдавских трудовых мигрантов, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации и получивших запрет на въезд в эту страну. В результате двух этапов этой амнистии тысячи людей смогли вернуться на работу, чтобы обеспечивать себя и свои семьи. Были отменены таможенные пошлины на поставляемую в Россию молдавскую сельскохозяйственную, консервную и винодельческую продукцию, и в распоряжении аграриев оставалось 200-300 млн леев в год. А снижение закупочной цены на российский природный газ позволило снизить тариф и для молдавского потребителя.

А на последний год пребывания Игоря Додона на посту президента пришлась тяжелейшая пандемия коронавируса. И глава государства активно включился в координацию работы по борьбе с этой проблемой мирового масштаба. Он, особенно на первом этапе, лично участвовал в выработке стратегии и тактики преодоления ковидного кризиса. По его инициативе были удвоены зарплаты медикам, лицом к лицу встречающимся с инфекцией. При этом не были забыты и другие проблемы. Бюджет, несмотря на то, что экономическая деятельность в стране на какое-то время в большинстве своем была заморожена, выделял средства на ремонт дорог по всей стране, на помощь сельхозпроизводителям, пострадавшим от невиданной в последние семь десятилетий катастрофической засухи, на поддержку малообеспеченных слоев населения. Всего этого критики Додона предпочитают не замечать.

Разморозил отношения с Приднестровьем

Президента упрекают в том, что он ничего не сделал для решения Приднестровской проблемы. Между тем, именно Игорь Додон прервал десятилетнюю паузу во встречах между главой молдавского государства и руководителем администрации Приднестровья. По инициативе президента за последние три года состоялось восемь таких встреч (и это не считая общения по телефону), в ходе которых удалось решить целый ряд проблем. Назовем только обеспечение нормальной работы учебных заведений с молдавским языком обучения на территории Левобережья, возможность получения автомобилями, зарегистрированными в Приднестровье, нейтральных номеров, дающих право выезда за рубеж, признание в Молдове документов об образовании, выданных учебными заведениями Левобережья, закрытие уголовных дел, возбужденных в Приднестровье против сотрудников полиции и работников органов власти Молдовы. И это не все, что удалось сделать, но вспоминать об этом оппонентам Додона невыгодно.

Президент последовательно выступал за независимость Молдовы, за взвешенную внешнюю политику, настаивал на международном признании ее нейтрального статуса, всегда подчеркивал, как важно сохранить историческую память о роли советского народа, частью которого был и молдавский народ, в разгроме фашизма. По его инициативе все ветераны Великой Отечественной войны были удостоены высшей награды страны – Ордена Республики. А это уж всем нападающим на президента вообще как нож к горлу.

Здравомыслящие оценили

Все это и многое другое по достоинству оценивают здравомыслящие жители Молдовы. Вот мнение известного политолога, доктора философии Бориса Шаповалова:

«Мне очень импонирует, что Игорь Додон – человек открытый и очень доступный. Не только для его ближнего окружения или для людей, которые его давно и хорошо знают, но и для всех наших граждан. За четыре года он объездил все районы и города республики, посетил более шестисот населенных пунктов, провел и личные встречи, и в группах с семьюдесятью тысячами наших сограждан. Назовите еще другого какого-то президента или политика Республики Молдова за все года ее существования, который таким образом взаимодействовал бы с людьми».

По словам председателя Ассоциации русских писателей Республики Молдова Олеси Рудягиной, «Игорь Додон – гарант независимости и безопасности Молдовы… Мне важно, что в День Победы он идет плечом к плечу с гражданами своей страны – во главе колонны «Бессмертного полка», что при его поддержке выходят замечательные документальные книги о Великой Отечественной войне и восстанавливаются памятники павшим на нашей земле героям… Он прекрасный семьянин, православный христианин, стоящий на страже традиционных ценностей молдавского народа».

Председатель Товарищества русских художников «М-АРТ» Сергей Сулин:

«Игорь Додон показал себя как настоящий государственник, человек, отвечающий за страну и весь народ, независимо от национальной принадлежности. Мне нравится, что он не переписывает историю, что мы вместе празднуем День Победы, что он делает упор на дружбу с Россией, с которой у нас давние исторические, культурные и экономические связи».

Сладкие посулы избирателям

А теперь стоит повнимательнее приглядеться к новоизбранному президенту Молдовы Майе Санду. В своих предвыборных речах и первых интервью она обещала «быть президентом для всех», назвала своими приоритетами «борьбу с коррупцией и хищениями, а также помощь бизнесу и тем, кто больше всех пострадал от кризиса», заверила, что «верит в права человека и будет бороться за соблюдение прав всех наших сограждан, в том числе и права на использование своего родного языка и обучения на родном языке. Люди могут отмечать праздники, в том числе 9 Мая». «Я хочу, чтобы у Молдовы были хорошие отношения со всеми странами, включая хорошие отношения с Россией. Очень многие наши граждане работают в России, нам нужно обеспечить хорошие условия для них, решать вопрос разблокирования молдавского экспорта, мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении. У нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией, – сказала она. – Конечно, проблема Приднестровья – это самая серьезная проблема, и Россия – часть переговорного формата, и мы будем обсуждать. Есть вещи, которые мы можем сделать здесь, в Кишиневе, – это борьба с коррупцией и контрабандой, но есть вещи, которые мы должны сделать вместе. Я считаю, что решение приднестровского конфликта надо найти внутри страны, надо договариваться со всеми политическими партиями, нужно, чтобы все общество поддерживало такое решение. Но мы знаем, что есть важные региональные игроки в этом вопросе, и мы надеемся, что сможем найти политическое решение этому конфликту. Военного решения проблемы быть не может».

А что в багаже у Майи?

Звучит красиво. Но неплохо бы вспомнить, что в бытность госпожи Санду министром образования были закрыты 113 школ, сотни учителей остались без работы, а многие дети – без образования, потому что не у всех была возможность добираться на занятия в другие населенные пункты. А села, особенно небольшие, потеряли с ликвидацией школ последние центры притягательности и фактически были обречены на окончательное вымирание. И именно тогда, когда Майя Санду возглавляла министерство, русский язык был исключен из числа обязательных предметов и изучение его стало факультативным, «по возможности».

Говоря о желании установить хорошие отношения с Россией, новоизбранный президент делает вид, что забыла, как в мае нынешнего года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону называла Россию «врагом, агрессором и оккупантом». Не помнит она, видимо, и того, что за пять месяцев своего премьерства так и не нашла времени, да и желания не проявила, совершить визит в Москву, несмотря на приглашения российской стороны. В том же интервью она заявила, что «политику в отношении Приднестровья следует ужесточить, потому что до сих пор она была очень мягкой».

Майя Санду неоднократно утверждала, что во Второй мировой войне не было победителей, поэтому 9 мая – не повод для гордости, и это не День Победы, а День Европы. А румынский фашист – диктатор Антонеску – историческая личность, о которой можно сказать немало хорошего. Да и день освобождения Молдовы от фашизма не праздник, а день скорби по преступлениям нацизма и коммунизма.

Себя она назвала румынкой, а молдаван и молдавского языка, по ее утверждению, «не существует». Поэтому, если состоится референдум по присоединению к Румынии, она проголосует «за» и поддержит марши унионистов. Марши сексуальных меньшинств запрещать не собирается, а выступает за скорейшее подписание Стамбульской конвенции – первого шага к легализации трансгендеров и операций по смене пола, в том числе у детей, и разрушению традиционных семейных ценностей с отменой понятий «отец» и «мать» и заменой их на «родитель 1» и «родитель 2».

Майя Санду твердо намерена проводить курс на максимальную евроинтеграцию и сближение с НАТО, свято следуя настоятельным рекомендациям (читай – указаниям) вашингтонского и брюссельского обкомов, главная цель которых – как можно сильнее отдалить Молдову от России. И пусть это явно прельщает далеко не всех избирателей, даже проголосовавших за нее, особенно тех, кто не уехал, а остался в стране, но на такие «мелочи» уж точно никто обращать внимания не собирается. Будет ли это способствовать сохранению стабильности и обеспечению суверенитета?

Вот такого президента с политическим кризисом в придачу получила Молдова. И, похоже, очень скоро всем станет ясно, в чем на самом деле виноват Игорь Додон, и виноват ли вообще.