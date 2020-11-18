300 млн леев, предоставленных правительством, помогли пострадавшим от засухи фермерам заложить основы будущего урожая. Министр сельского хозяйства Ион Пержу заявил, что засеяно осенними культурами свыше 300 тыс. гектаров.

«Осенняя посевная на очень хорошем уровне, даже в сравнении с прошлым годом. Некоторые аграрии еще ведут посевную, так как были дожди по всей территории республики. Очень много полей уже выглядят хорошо. Сельхозпроизводители отмечают, что влага достигла глубины 70 см. Эта осень очень хорошая для сельскохозяйственной отрасли», – заявил министр.

Фонд субвенций в сельском хозяйстве в нынешнем году достиг впервые отметки в 1,2 млрд леев. Дополнительно кабмин выделил 324 млн леев на компенсации тем, кто пострадал от засухи. Размер помощи достигал 3 тыс. леев на гектар.