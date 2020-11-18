Общеизвестно, что глава государства в течение всего периода исполнения обязанностей очень много внимания уделял развитию спорта. И это не было протокольной формальностью, когда после погасших софитов и выключенных телекамер, многие из политиков забывают о проблеме, которую совсем недавно называли чуть ли не главным смыслом их жизни. Игорь Додон тем и отличается от многих иных политиков, что дело, за которое он берется, ему близко и понятно. Он сам и его дети много и серьезно занимаются спортом. За истекшие 4 года во многих населенных пунктах Молдовы молодежь получила возможность укреплять здоровье на спортплощадках, построенных по инициативе Додона и поддерживающей его Партии социалистов. А уже в первые дни после прошедших выборов президент Молдовы заявил, что все начатые инициативы будут продолжены. Вот и сегодня с утра он порадовал своих подписчиков в соцсетях фото, на котором он в спортзале на тренажерах. Судя по его виду, настроение у него прекрасное. Значит, все в нашей стране будет хорошо. Остается надеяться, что новоизбранный президент Майя Санду этот тренд сохранит, и вскоре мы и ее увидим в каком-нибудь спортзале.