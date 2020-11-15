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Газета "Кишиневские новости"

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Трудовые мигранты массово вышли на выборы президента Молдовы

15 ноября
17:06 2020
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Молдавские гастарбайтеры массовое участвуют во втором туре президентских выборов Республики Молдова, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Сложилась ситуация, когда в пунктах для голосования за кордоном может не хватить бюллетеней. «На данный момент у нас есть несколько участков, где право голоса использовали более трех тысяч граждан, если все будет проходить в том же темпе, мы можем столкнуться с ситуацией, когда не хватит бюллетеней, потому что их на участок положено пять тысяч», – информирует Центризбирком. Руководство ЦИКа рекомендует гастарбайтерам голосовать на менее востребованных избирательных участках Германии или Италии.

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