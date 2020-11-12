В течение прошедшего дня, 12 ноября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летний мужчина из Криулянского района, 68-летняя женщина из Хынчештского района, 85-летний мужчина из Ниспоренского района, 62-летний мужчина из Единецкого района, 65-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Новоаненского района, 61-летняя женщина из Кишинева, 80-летняя женщина из Каушанского района, 63-летний мужчина из Бричанского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 76-летняя женщина из Бричанского района, 70-летний мужчина из Бричанского района, 64-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 67-летний мужчина из Кишинева, 84-летний мужчина из Рышканского района, 68-летняя женщина из Каушанского района, 56-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева. На вечер 12 ноября 67270 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1969 человек умерли от инфекции.