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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Подо льдами Гренландии находится древний водоем

12 ноября
21:16 2020
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Специалисты Института Земли при Колумбийском университете (США) обнаружили глубоко подо льдами Гренландии, толщина которых приближается к двум километрам, остатки огромного древнего водоема.

Озера под гренландскими льдами обнаруживают не впервые, все они были образованы талой водой, зажатой между льдом и донными породами. Но отличие этого водоема в том, что он высохший, на дне его – толстый слой осадочных отложений. Ученые предположили, что водоем образовался в те давние времена, когда ледяной покров на Гренландии еще отсутствовал. Следовательно, на дне могли сохраниться останки животных и растений того периода и свидетельства климатической ситуации.

С помощью самой современной аппаратуры удалось выяснить, что площадь озера превышала семь тысяч квадратных километров, а глубина – 50-250 метров. В него впадали около двух десятков ручьев. Но что именно скрывает водоем, и его точный возраст можно будет установить, только если удастся пробурить толщу льда. Исследователи очень на это надеются, сообщает «Science Alert».    

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