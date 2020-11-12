В приморских городах чайки давно стали привычными обитателями. И вполне приспособились к соседству с человеком.

Ученые из английского Бристоля решили понаблюдать за поведением птиц. Удалось прикрепить приборы GPS к двенадцати чайкам, что позволило отслеживать, где и в какое время они кормятся. Выяснилось, что пернатые четко приспособили свой распорядок дня к распорядку людей. К школе, например, они прилетали в строго определенное время, когда у детей начиналась перемена, или к обеду – тогда птицам точно доставалась еда. Парк чайки навещали тоже во время активных прогулок.

Такая сообразительность позволяет птицам беззаботно жить и размножаться в городских районах, где голод им не грозит, пишет «Daily Mail».