Специально для «МК» в Молдове свое мнение о предстоящем 2-ом туре выборов выразил председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Организации ветеранов РМ полковник пограничной службы в отставке Ефим Донос:

– Нынешний президент четко стоит на позициях государственника, стремясь сохранить Молдову как независимое государство. Он опирается на подлинную историю Молдовы, известную нам со времен Штефана чел Маре и выступает за то, чтобы вернуть в школьную программу именно историю Молдовы, потому что с историей Румынии, которую изучают сейчас, мы не имеем ничего общего.

Игорь Николаевич Додон – гражданин Молдовы и у него нет гражданства других государств. Ведь когда политический деятель, тем более кандидат в президенты, получает гражданство другого государства, он берет на себя определенные обязательства по отношению именно к этому государству, дает клятву верности ему. Так интересы какой страны он будет защищать?

А сколько внимания уделяет президент социальным вопросам, сколько инициатив выдвинул в поддержку самых незащищенных слоев общества! Когда Санду была главой правительства, ничего подобного она не делала.

Вообще она уже показала свои деловые качества, вернее, их отсутствие. Она фигура несамостоятельная, и те кураторы из-за рубежа, которые ее поддерживают, обязательно чего-то потребуют в обмен на эту поддержку. Значит, что Майе Санду скажут, то она и будет делать, а эти господа с Запада вряд ли заинтересованы в том, чтобы принести пользу Молдове.