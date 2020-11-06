Пятница, 6 ноября 2020, 17:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Я не против преподавания религии в школе

Игорь Додон: Я не против преподавания религии в школе
06 ноября
14:31 2020
Версия для печати

Кандидат на должность президента Молдовы в ходе пятничной передачи высказал свое мнение о возможном преподавании религии в школе, напомнив при этом, что эта дисциплина уже была в школьной программе.

– Я не против преподавания религии в школе. У нас факультативно преподавалась дисциплина «Религия», пришла Майя Санду министром образования, выступила с инициативой, сказав, что ей не о чем говорить со священнослужителями, – сказал Игорь Додон.

Президент страны считает, что такой предмет должен быть введен в программу факультативно, чтобы дать возможность желающим детям и родителям выбрать его для изучения.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17+0,44%
EUR20,39+0,94%
GBP22,53+0,30%
UAH0,61+1,04%
RON4,19+0,90%
RUB0,22–0,65%

Курсы валют в MDL на 06.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд