Кандидат на должность президента Молдовы в ходе пятничной передачи высказал свое мнение о возможном преподавании религии в школе, напомнив при этом, что эта дисциплина уже была в школьной программе.

– Я не против преподавания религии в школе. У нас факультативно преподавалась дисциплина «Религия», пришла Майя Санду министром образования, выступила с инициативой, сказав, что ей не о чем говорить со священнослужителями, – сказал Игорь Додон.

Президент страны считает, что такой предмет должен быть введен в программу факультативно, чтобы дать возможность желающим детям и родителям выбрать его для изучения.