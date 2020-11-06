Так определил отношения двух политиков журналист Валерий Демидецкий, который считает, что лидер ПДС в поиске голосов будет обращаться напрямую к электорату Усатого, минуя его самого.

– Санду будет обращаться к электорату Усатого – мол, помогите победить главного противника вашего патрона. Но вашего патрона я не люблю, не считаю его за человека. Да и у Усатого тоже будут разные желания, – сказал Демидецкий.

Для Усатого же, по словам журналиста, есть только один выход – поблагодарить своих сторонников за поддержку и призвать их «голосовать сердцем», при этом объяснив им, что он пытался договориться с Майей Санду, но она оказалась недоговороспособной.