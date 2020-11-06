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Газета "Кишиневские новости"

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Для Усатого Майя Санду – отравленное яблоко, как и для Санду – сам Усатый

Для Усатого Майя Санду – отравленное яблоко, как и для Санду – сам Усатый
06 ноября
14:31 2020
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Так определил отношения двух политиков журналист Валерий Демидецкий, который считает, что лидер ПДС в поиске голосов будет обращаться напрямую к электорату Усатого, минуя его самого.

– Санду будет обращаться к электорату Усатого – мол, помогите победить главного противника вашего патрона. Но вашего патрона я не люблю, не считаю его за человека. Да и у Усатого тоже будут разные желания, – сказал Демидецкий.

Для Усатого же, по словам журналиста, есть только один выход – поблагодарить своих сторонников за поддержку и призвать их «голосовать сердцем», при этом объяснив им, что он пытался договориться с Майей Санду, но она оказалась недоговороспособной.

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